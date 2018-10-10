الحريري: نأمل في تشكيل الحكومة قريباً

المصدر: بيروت - وكالات

قال رئيس وزراء لبنان المكلّف سعد الحريري، إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة عقب عودة الرئيس ميشال عون من رحلة خارجية، وذلك بعد التنازلات التي قدمتها جميع الأطراف. ومنذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو، لم يتمكن الساسة من الاتفاق على حكومة وحدة وطنية يمكنها العمل على إصلاحات اقتصادية ضرورية.

وقال الحريري للصحافيين: «هناك تنازلات من جميع الأطراف بما فيهم التيار الوطني الحر، نتمنى تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس من أرمينيا لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة». ويتوقع عودة عون يوم الجمعة.