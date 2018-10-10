منظمات حقوقية تستنكر تسييس قضية خاشقجي

المصدر: لندن - البيان

عبرت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات عن قلقهما واستنكارهما من تسييس كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش قضية جمال خاشقجي الذي يعتبر تصرفاً غير حقوقي وغير مهني. وأكدت المنظمتان أن عائلة خاشقجي قد صرحت بأنها تجري تنسيقاً مع الحكومة السعودية، في ما يخصّ المواطن المفقود جمال خاشقجي.

وأشارت المنظمتان في بيان إلى أن العائلة أكدت ثقتها بالحكومة والإجراءات التي تتخذها، وكل الجهود التي يتم اتخاذها في قضية جمال خاشقجي يتم التنسيق فيها مع الدولة والسفارة في أنقرة.

وذكرت المنظمة العربية والرابطة الخليجية أن بعض الدول لديها أجندة خبيثة، حاولت تمريرها من خلال استغلال موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، وخاصة النظام القطري وقناة الجزيرة وتنظيم الإخوان الدولي والأبواق المسعورة التي تهاجم المملكة العربية السعودية لأهداف سيئة ومسيسة.