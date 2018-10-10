الميليشيا تضاعف الإتاوات على تجّار صنعاء

المصدر: عدن - وكالات

أفادت مصادر مطّلعة بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية ضاعفت الإتاوات المالية التي تفرضها على المحال التجارية بأمانة العاصمة صنعاء، تحت تهديد السلاح.

وبحسب موقع «يمن تلغراف» الإخباري، قالت مصادر محلية يمنية، إن عناصر حوثية مسلحة نزلت إلى المحال التجارية في شارع مازدا بصنعاء، وطالبت ملاكها بدفع إتاوات مالية ضعف التي كانت تأخذها في السابق، لافتة إلى أن هذه المبالغ أصبحت كبيرة والتجار غير قادرين على دفعها.

وتسببت الإتاوات التي تفرضها ميليشيا الحوثي على التجار في مضاعفة أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل انعدام الأعمال وامتناع الميليشيات الانقلابية عن دفع مرتبات الموظفين للسنة الثالثة على التوالي. وعلّق أحد التجار بالقول: الحوثيون أكلوا الأخضر واليابس؛ لابد من ثورة ولو راحت دمانا.. تعبنا.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن تجار الجملة يرفضون كتابة فاتورة بيع للتجار الذين يستدينون منهم، ويشترطون دفع المبالغ بسعر البضائع وقت السداد.