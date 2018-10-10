أحكام مشددة في قضية تصوير قاعدة جوية بمصر

المصدر: القاهرة - وكالات

قضت المحكمة العسكرية في مصر بالسجن المؤبد على 9 متهمين والمشدد ما بين 5 سنوات و15 سنة على 13 آخرين، وعدم اختصاص نظر الدعوى لـ145 متهماً، وبراءة متهمين اثنين في القضية المعروفة بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية».

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، واستهداف سيارات الجيش، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، وغيرها من الاتهامات.

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.