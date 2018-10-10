سياسي موالٍ للحوثي يتهم الميليشيا بتعذيب السجناء

المصدر: عدن - البيان

أفادت مصادر أمنية أن الجهاز الأمني لميليشيا الحوثي بدأ بتنفيذ حملة ملاحقات واعتقالات طالت عدداً من ضباط وقيادات في جهاز الأمن السياسي ومنتسبيه على خلفية عملهم أثناء مواجهة السلطة المركزية بصنعاء لتمرد الميليشيا في صعدة منذ عام 2004 حتى عام 2010.

وحسب المصادر فإن حملة الاعتقالات والانتقام بعد اقتحام الجهاز الأمني للميليشيات لأرشيف المقر الرئيسي لجهاز الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء والعبث بسجلات الأمن وملفات التحقيق معتقليهم الذي سجنوا خلال التمرّد والتي تحوي أسماء الضباط والأفراد الذين حققوا مع تلك العناصر أو تولوا عملية ملاحقتهم.

نزع الاعترافات

في الأثناء، أقر نائب برلماني مؤيد للحوثيين بأن الميليشيا تنتزع الاعترافات من المختطفين تحت التعذيب، كما تحرمهم من أبسط حقوقهم القانونية. وقال البرلماني أحمد سيف حاشد إن ميليشيا الحوثي قامت بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة ضد المختطفين وانتزاع تهم باطلة وكاذبة منهم وحرمانهم من أبسط الحقوق.

وفي تدوينه على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي قال حاشد إن نائب مدير البحث الجنائي في صنعاء الملقب بـ«الشامي» وجهاز الأمن القومي الذي يديره القياديان في الميليشيات عبدالرب جرفان وأبوعماد، يقفون وراء إخفاء المختطفين ومنع الزيارات عنهم وتلفيق تهم كيدية لهم.

مصادرة الصلاحيات

وأضاف: «لم يسمح للجنة الحريات في البرلمان ولا المحامين المتطوعين من حضور جلسات التحقيق. جازماً بأن الحوثي صادر صلاحيات واختصاصات القضاء، واغتصب سلطاته واختصاصاته». وقال: «هذا هو الحال في عهد الحوثيين الذين كانوا في الماضي يتحدثون كثيراً عن استقلال القضاء، واليوم يسلبون كل شيء».

وذكر حاشد أن أحد ضباط الحوثيين تعامل معه بغطرسة ومنعه من الدخول إلى سجن إدارة البحث الجنائي بصنعاء لحضور جلسات تحقيق مع الناشط علي الشرعبي قبل أن تقوم الميليشيا بنشر فيديو كاذب للرجل تحت التعذيب يُدلي باعترافات غير صحيحة.