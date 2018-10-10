استقالة مدير ديوان الرئاسة التونسي

المصدر: تونس - وكالات

قدّم مدير الديوان الرئاسي في تونس، سليم العزابي استقالته من منصبه، وذلك بعد ساعات من لقاء جمع رئيس البلاد الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، جناح تنظيم الإخوان في تونس، الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات بشأن إقدامه على تلك الخطوة.

ونقل إعلام محلي عن مصادر مطلعة قولها إن العزابي قدّم استقالته من منصبه، على خلفية «تهميش صلاحياته».ويرى محللون أن اللقاء شكّل حسماً في مسألة دعم الإخوان ليوسف الشاهد، وبالتالي في علاقة «نداء تونس» بحركة «النهضة» في مرحلة أولى، وبجميع داعمي رئيس الحكومة في مرحلة ثانية، بمن فيهم العزابي المحسوب على الأخير.