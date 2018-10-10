غرف عمليات لمتابعة آثار العاصفة «لبان»

المصدر: عدن - سبأنت

وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، السلطات المحلية في محافظات سقطرى، المهرة، حضرموت وشبوة، والمناطق المتوقع أن تشملها العاصفة المدارية (لبان) بإنشاء غرف عمليات لمتابعة آثار العاصفة وإصدار التوجيهات والتحذيرات للسكان، والسفن للبعد عن مواقع الخطر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بتفادي أضرار العاصفة.

وطالب فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي بتوجيه المنظمات الأممية الإغاثية باتخاذ الاحتياطات اللازمة في توفير المواد الإيوائية والإغاثية اللازمة وبقاء الفرق الطبية والإسعافية لتلك المحافظات بالقرب من الأماكن المقرر تأثرها لسرعة تقديم الدعم الإنساني للسكان في تلك المناطق.