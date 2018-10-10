العثور على مقبرة جماعية تضم 75 جثة بليبيا

المصدر: وكالات

كشف مصدر عسكري في مدينة سرت الليبية العثور على مقبرة جماعية تحتوي على 75 جثة في منطقة الظهير إحدى الضواحي الغربية للمدينة.

ورجح المصدر في تصريح لـ"بوابة الوسط"اليوم الثلاثاء أن الجثث قد تكون لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يسيطر على المدينة قبل هزيمته في ديسمبر 2016.

وأشار المصدر إلى أن فريق الاستكشاف مستمر في عمله بالمقبرة التي تضم رفات متحللة لم يعرف عددها بعد.

يذكر أن مصدراً أمنيا في مدينة سرت، كشف أمس الاثنين عن العثور على 40 جثة بمقبرة جماعية في الضواحي الغربية للمدينة.

كان داعش قد سيطر على سرت في فبراير عام، 2015 حتى تم طرده ديسمبر عام 2016.