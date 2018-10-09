التقديم على الحقائب الوزارية العراقية إلكترونياً

المصدر: أ ف ب

أطلق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الثلاثاء موقعا إلكترونيا يمكن العراقيين لمدة يومين من تقديم طلب ترشيح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة، في خطوة غير مسبوقة.

وسيكون أمام عبد المهدي، المستقل الذي كلف تشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر الحالي، حتى الأول من الشهر المقبل، لإنجاز ذلك في المهل الدستورية، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضوراً وبالتالي الأحق في تمثيل أكبر.

ولهذا الغرض، يبدأ الموقع الإلكتروني باستقبال الطلبات من اليوم الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس في 11 أكتوبر.

وعند البدء بعملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية، والوزارة التي يرغب بالترشح لقيادتها.

وبعد ذلك، على المرشح تقديم مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية.