منظمتان حقوقيتان تستنكران تسييس قضية اختفاء خاشقجي

المصدر: البيان الالكتروني

عبرت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات عن قلقهم واستنكارهم من تسيس كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لقضية جمال خاشقجي والذي يعتبر تصرف غير حقوقي وغير مهني.

واكدت المنظمتان بان عائلة خاشقجي قد صرحت بانها تجري تنسيقاً مع الحكومة السعودية، فيما يخصّ المواطن المفقود ،وانهم علي ثقة في الحكومة والإجراءات التي تتخذها، وكل الجهود التي يتم اتخاذها في قضية خاشقجي يتم التنسيق فيها مع الدولة والسفارة في أنقرة.

وذكرت المنظمة العربية والرابطة الخليجية بان بعض الدول لديها أجندة خبيثة، حاولت تمريرها من خلال استغلال موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، خاصة النظام القطري وقناة الجزيرة وتنظيم الإخوان الدولي والأبواق المسعورة التي تهاجم المملكة العربية السعودية لأهداف سيئة ومسيسة.