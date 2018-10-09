الأسد يصدر عفوا عاما عن المنشقين

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، المرسوما تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة للمنشقين عن الجيش السوري في الداخل والخارج.

ووفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا" يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

وخص العفو حالات الفرار التي سبقت تاريخ إصدار القرار، دون أن يشمل العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.