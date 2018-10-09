الإمارات تكثف إغاثة اليمن وإشادات أممية بدورها التنموي

المصدر: عدن - البيان، وكالات

دمرت مقاتلات التحالف مخزناً لصواريخ باليستية قصيرة المدى كانت الميليشيا الحوثية تستخدمها لقصف المدن الواقعة جنوب السعودية. وحاولت الميليشيا إخفاء المخزن قبالة مثلث عاهم في حجة.

وفي تعز، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي وثكنات عسكرية في جبهة رسيان بالبرح في مديرية مقبنة، غرب تعز، فيما سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بقوات التحالف، على عدد من المواقع الاستراتيجية ومعسكرات التدريب التابعة للميليشيا في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

من جهة ثانية، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 3 مخابز في مدينة التحيتا بالحديدة، ضمن مشروع كبير يهدف إلى تخفيف معاناة اليمنيين في الساحل الغربي. وفيما دشنت الهيئة مخيماً علاجياً لمحاصرة حمى الضنك في تعز، أشادت منظمات دولية عاملة في اليمن بالدور التنموي والإغاثي الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل تخفيف الآثار المدمرة للحرب، وذلك خلال اجتماع موسع في مقر الأمم المتحدة بعدن.

في الأثناء، دعا الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، المنظمات الدولية إلى تحويل المبالغ المخصصة لليمن عبر البنك المركزي اليمني، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الاقتصادي إلى اليمن. وكشف المالكي عن انتهاكات الميليشيا للقانون الدولي والإنساني بالاعتداء على مخيمات النازحين، إضافة إلى عرقلة تحركات المنظمات الإنسانية بين الحديدة وصنعاء، معلناً تفعيل الممرات الآمنة في الحديدة منذ الإعلان عنها.

