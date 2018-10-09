البحرين تثمّن دعم الإمارات والسعودية والكويت

المصدر: المنامة - البيان، وكالات

أعرب مجلس الوزراء البحريني، في جلسته أمس، عن تقديره للموقف الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بالتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم وحكومة مملكة البحرين.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني، د. ياسر بن عيسى الناصر، إنّ المجلس رحّب وقدّر أيّما تقدير، الموقف الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بالتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم الموقرة وحكومة مملكة البحرين، مشيراً إلى أنّ المجلس أعرب عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لدعم الأشقاء، ولمواقفهم المساندة لمملكة البحرين في مختلف المجالات.

وذكر الناصر، أنّ مجلس الوزراء أشاد بالمواقف النبيلة لقيادات هذه الدول الشقيقة، التي قدمت نموذجاً للارتباط الأخوي الحقيقي بين الأشقاء، يؤكد صلابة وأصالة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمعهم على أسس وحدة المصير المشترك والإيمان المطلق بوحدة الهدف.

في سياق آخر، أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)، بأن مجلس الشورى، وافق أمس، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي سيشهد فرض ضريبة للقيمة المضافة للمرة الأولى. وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون، بعد مرسوم ملكي أمر البرلمان بعقد جلسة استثنائية.