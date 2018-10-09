انتظار

قال دبلوماسي سوري، إن بلاده جاهزة لفتح المعابر الحدودية مع الأردن. وأكد أيمن علوش، القائم بأعمال سفارة دمشق بعمان، أن سوريا جاهزة لفتح الحدود، لكنها تنتظر الأردن. وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن بلادها «لا تملك تاريخاً محددا لفتح الحدود مع سوريا». وأضافت إن لجانا مختصة لا تزال تعقد اجتماعات لمناقشة ذلك.عمان - د.ب.أ

تغييرات

عيُن الرئيس السوري، بشار الأسد، بمنصب الأمين العام الحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، واستحدث منصب أمين سر للجنة المركزية للحزب. وقال قيادي في البعث إنه تم تعيين الرئيس بشار الأسد بمنصب الأمين العام لحزب البعث وهو المنصب الذي كان شاغرا منذ رحيل الرئيس السوري حافظ الأسد منذ عام 2000، كما تم استحداث منصب جديد وهو أمين السر اللجنة المركزية وعين د. هيثم سطايحي بهذا المنصب. ويعقد الحزب اجتماعاً في دمشق منذ الأحد برئاسة الأسد.