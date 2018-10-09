منظمات دولية تشيد بدور الإمارات الإغاثي في اليمن

المصدر: عدن - وام

ثمنت المنظمات الإغاثية الدولية العاملة على الساحة اليمنية، الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن من خلال العمل الإغاثي بجانب دعم وتأهيل المشاريع التنموية، وبحث سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، مع عدد من المنظمات الإغاثية الدولية العاملة على الساحة اليمنية، خلال لقائه بها في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، آليات دعم الوضع الإنساني الراهن في المحافظات اليمنية المحررة وشبه المحررة، من خلال آلية عمل مشتركة تضمن توحيد الجهود الإغاثية وتقديم الدعم للأسر اليمنية، وآلية التصدي للوضع الإنساني الراهن، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تمكن المواطنين اليمنيين من التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها، جراء الأحداث في اليمن وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

كما تمّ بحث آلية تنسيق الجهود المشتركة حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإنساني، وتقديم المزيد من المساعدات الغذائية للسكان في المحافظات اليمنية، فضلاً عن توفير الخدمات العلاجية من خلال تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وإطلاق العيادات الطبية المتنقلة، بهدف الوصول إلى الأسر اليمنية في أماكنها، إضافة إلى إطلاق حملة توعية حول مخاطر الألغام في المناطق المحررة، ودعم محطات المياه والكهرباء لتوفير حياة آمنة ومستقرة للأشقاء في اليمن.

تنسيق

وأكد مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التنسيق الإماراتي المستمر مع المنظمات الإغاثية العالمية الموجودة في اليمن، لما يتطلبه الوضع الإنساني الراهن على الساحة اليمنية، من توحيد الجهود الإنسانية والإغاثية، وتحديد الاحتياجات الضرورية للمواطنين اليمنيين في المحافظات المحررة وشبه المحررة، وتلبيتها بما يضمن استقرارهم في مواطنهم وتعزيز قدراتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأشادت المنظمات بدور الإمارات الإنساني والتنموي على الساحة اليمنية، بما يسهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الراهن عن كاهل الأسر اليمنية، التي تعاني من أزمة إنسانية صعبة جراء الأحداث الراهنة. وأكدت المنظمات، أهمية توحيد الجهود الإغاثية على الساحة اليمنية للوصول لجميع المناطق النائية والأشد احتياجاً.

وثمّن ممثلو المنظمات الإغاثية الدولية واليمنية، تعاون دولة الإمارات الدائم معهم وحرصها على توحيد جهود العمل الإنساني على الساحة اليمنية، لمساعدة المتضررين من أبناء الشعب اليمني، بما يساهم في التخفيف من تداعيات الظروف الإنسانية الصعبة الناجمة عن الأحداث في اليمن.

حضر اللقاء أندريه ريكيا مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عدن، وممثلو المنظمات الدولية وهي الغذاء العالمي، ومفوضية شؤون اللاجئين والصحة العالمية، ويونيسيف والهجرة الدولية والمجلس الدنماركي، والتكافل الفرنسية والصليب الأحمر الدولي وبعض المنظمات اليمنية الإغاثية.