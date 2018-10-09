الحوثيون يقتلون مدنياً خلال احتجاج

المصدر: البيضاء - وكالات

لقي مدني مصرعه وأصيب اثنان آخران برصاص ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية العرش برداع محافظة البيضاء وسط البلاد. وأكدت مصادر محلية أن المواطن عبده ناصر إسماعيل الحميدي قتل ظهر أمس، فيما أصيب 2 آخران برصاص ميليشيا الحوثي في منطقة «جيف الحميدي» على خلفية احتجاج ومطالبة آل الحميدي بتسليم قاتل الشاب عدنان الحميدي، الذي قتل برصاص أحد المشرفين الحوثيين قبل أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أن قبيلة آل الحميدي تجمعوا صباح أمس في الخط العام الرابط بين ذمار ورداع، لمطالبة الحوثيين بتسليم القاتل حسب الاتفاق المسبق مع الوساطة القبلية، وهو ما لم يتم رغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادثة. وأضافت المصادر أن الميليشيا الحوثية قامت بفض تجمع آل الحميدي بالقوة، وأطلقت الرصاص عليهم ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين.

وكان الشاب الحميدي قتل في الـ22 من سبتمبر الماضي، برصاص مشرف حوثي يدعى أبو حيدر العبسي، بعد قيامه بالدخول إلى محطة وقود بالقوة لتعبئة سيارته، متخطياً عشرات السيارات التي تقف في طابور طويل لتعبئة الوقود، وعندما رفض الحميدي، بادر القيادي الحوثي بإطلاق الرصاص عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وسبق أن قام أبناء مديرية العرش رداع، بقطع الخط العام الرابط بين صنعاء والبيضاء، وأحرقوا الإطارات فيه، الأسبوع الماضي، احتجاجاً على مماطلة الحوثيين في تسليم القاتل.