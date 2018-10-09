مقاتلات التحالف تدمّر مخازن صواريخ باليستية

المصدر: عدن، تعز- البيان، وكالات

دمرت مقاتلات التحالف مخزن صواريخ الميليشيا في محافظة حجة كما استهدفت مواقعهم في الحديدة وتعز وفِي أطراف محافظة مأرب مع محافظة صنعاء، فيما،قتل قيادي حوثي رفيع وعدد من مرافقيه بغارة جوية جنوب مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف استهدفت مخزناً لصواريخ باليستية قصيرة المدى كانت الميليشيا تستخدمها لقصف المدن الواقعة جنوب السعودية وبحسب المصادر فإن الميليشيا حاولت إخفاء المخزن قبالة مثلث عاهم في حجة.

وفي تعز شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي وثكنات عسكرية في جبهة رسيان بالبرح في مديرية مقبنة غرب تعز.وقالت مصادر عسكرية إن الغارات ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث قتل العشرات منهم، كما دمرت آليات عسكرية ودبابة في منطقة شمال غرب العريش التي كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي لقصف الأهالي والسكان.

تدمير

إلى ذلك أفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي، سيطرت، على عدد من المواقع الإستراتيجية ومعسكرات التدريب التابعة للميليشيا في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.وأضاف المصدر، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على مواقع استراتيجية كانت ميليشيا الحوثي تتخذها معسكرات تدريب جنوب شرق مديرية الجراحي.

وأكد المصدر بأن قوات الجيش الوطني كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، فيما دمر طيران التحالف مخازن أسلحة وآليات عسكرية كانت تخفيها الميليشيا في أوساط المزارع.

واستهدفت مقاتلات التحالف معسكر الدفاع الجوي بمنطقة الجبانة في المدينة، كما استهدفت القاعدة البحرية بمنطقة راس كثيب.وطالت الغارات معسكر الحرس بكيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وقتل خلال الغارات طبقاً للمصادر قيادي حوثي رفيع وعدد من مرافقيه،ونقلت المصادر، إن المقدم هشام عبدالصمد الخالد، قتل مع عدد من مرافقيه بالغارة التي استهدفته جنوب الحديدة.

قصف

وأوضحت أن بوارج التحالف العربي قصفت مواقع وتجمعات للحوثيين شرق مديرية الدريهمي وضواحي الحديدة.

ولفتت أن القصف استهدف تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها للخطوط الأمامية جنوب شرق المدينة.وفِي أطراف محافظة مأرب استهدفت مقاتلات التحالف العربي، بعدة غارات تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

ووفق ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن طيران التحالف استهدف طقمين كانا يحملان تعزيزات بشرية للميليشيا الإيرانية إلى جبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن تدميرهما ومقتل جميع من كانوا على متنهما.

52



ظهرت قائمة بأسماء القيادات الحوثية التي تم القضاء عليهم بالأراضي اليمنية خلال شهر سبتمبر، والبالغ عددهم 52، تم القضاء عليهم من قبل قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة.وتشكّل قائمة الأسماء ضربة موجهة للميليشيا الحوثية التابعة لإيران.