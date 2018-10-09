ترشيح

كشف النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، عن أن تحالف الفتح سيرشح شخصيات مستقلة لشغل المناصب الوزارية وليس من النواب. وقال مهدي تقدي في تصريح صحافي، إن تحالف الفتح سيرشح شخصيات مستقلة من غير نوابه، تاركاً الخيار لرئيس الوزراء المكلف. وأضاف أن تحالف الفتح لم يحدد بعد الأسماء المرشحة للوزارات التي سيرسلها إلى رئيس الوزراء المكلف، مبيناً أن المرشحين الذين ستتم تسميتهم من قبل الكتلة يتمتعون بمواصفات الاختصاص والخبرة.

قضايا

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أنه سيزور تركيا لبحث موضوع المياه مع العراق، وأشار أيضاً إلى أنه سيلتقي برئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بشأن الموضوع ذاته. وقال الحلبوسي في مؤتمر صحافي عقب لقائه برئيس الجمهورية برهم صالح: «بحثنا مع رئيس الجمهورية موضوع الكابينة الوزارية»، مبيناً أن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي لديه مطلق الحرية باختيار وزراء كابينته، ولا أحد يمارس الضغوط عليه. وشدد الحلبوسي على ضرورة التنسيق مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، مردفاً: «سنذهب إلى تركيا لبحث موضوع المياه، كما سنلتقي برئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بشأن الموضوع ذاته».