الصدر يدعو إلى محاسبة سارقي أموال العراق

المصدر: بغداد - وكالات

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في تغريدة له على «تويتر»، إلى محاسبة من سرق أموال العراق وإعلاء شأن من يعمل بنزاهة لأجل البلاد. وجاء في التغريدة أنه في الأعوام الماضية سيطرت الأحزاب على المناصب وأموال العراق سواء بطرق مشروعة أو غيرها، مردفاً بوجوب انتهاء الخمسة عشر عاماً التي حكمت بها الأحزاب.

وتابع متسائلاً: «أما آن الأوان كي يأخذ الشعب استحقاقه عبر المستقلين التكنوقراط؟»، داعياً إلى إيصال حقوق المواطنين مباشرة دون تحكم الأحزاب. كما دعا الصدر العراقيين إلى تنفيذ واجباتهم إزاء وطنهم على أكمل وجه، وترك المصالح الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية والعشائرية والعائلية والشخصية. وأنهى تغريدته باستفهام: «أما آن الأوان بأن يعلو الوطن والمواطن فوق كل الانتماءات».