نهاية وشيكة

قال محافظ صعدة، اللواء هادي طرشان الوايلي، إن «ميليشيا الحوثي بالمحافظة، تعيش أسوأ مراحلها، وأن نهايتها باتت «وشيكة».

جاء ذلك خلال تفقده قوات اللواء السادس، بقيادة العميد صالح المجيدي، واللواء السابع بقيادة العميد بشير الشرعبي المرابطين في جبهة رازح شمال غرب محافظة صعدة. واطلع المحافظ على سير العمليات العسكرية، التي يخوضها الجيش لتحرير المحافظة من الميليشيا الحوثية. من جانبهم عبرت قيادة الألوية المرابطين في الجبهة عن ترحيبهم بالمحافظ والوفد المرافق له و شكرهم على الزيارة التي تأتي في اطار اهتمام السلطة المحلية بجبهات القتال في محافظة صعدة عموما وفي رازح خصوصا.

وتشهد محافظة صعدة، معقل الميليشيا معارك في عدة جبهات، وتمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات من التحالف العربي من تحرير مناطق واسعة. صعدة - وكالات

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بعد عمليات دهم واقتحام للمنازل خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة صنعاء، استحدثت ميليشيا الحوثي الإيرانية سجوناً سرية جديدة لاستيعاب العشرات من ضحايا عمليات الخطف الأخيرة.ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر لم تسمها أن الميليشيا أنشأت سجناً داخل معسكر 48 في صنعاء، الذي يحتله المتمردون منذ انقلابهم على الشرعية.

وأكدت المصادر أن السجن يكتظ بعشرات المختطفين، يتعرضون لمعاملة قاسية، في محاولة لإرغامهم على الإدلاء باعترافات بتهم ألصقتها بهم الميليشيا، وحسب أرقام منظمات حقوقية، هناك أكثر من 5 آلاف يمني يتعرضون لانتهاكات وتعذيب وحشي في سجون الميليشيا الحوثية، لكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. صنعاء - وكالات