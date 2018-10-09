السعودية تنفي طرد السفير التركي

المصدر: الرياض - وكالات

نفت المملكة العربية السعودية طرد السفير التركي في الرياض على خلفية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، إنه «بالإشارة إلى ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية من مزاعم بقيام وزارة الخارجية بإصدار بيان تضمن طرد السفير التركي من المملكة على خلفية اختفاء جمال خاشقجي، أوضح مصدر مسؤول بالوزارة الخارجية أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً».

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال إن المملكة مستعدة للسماح لتركيا بتفتيش قنصلية المملكة في إسطنبول للبحث عن خاشقجي. ونفى مصدر مسؤول في القنصلية تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أتراك أن خاشقجي قُتل في القنصلية، مؤكداً أنه اختفى بعد خروجه من القنصلية.