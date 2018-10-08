مدير العمليات الإنسانية للإمارات في اليمن يلتقي ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية

المصدر: وام

التقى سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن مع عدد من المنظمات الإغاثية الدولية العاملة على الساحة اليمنية وذلك في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن.

وتم خلال اللقاء بحث آليات دعم الوضع الإنساني الراهن في المحافظات اليمنية المحررة وشبه المحررة من خلال آلية عمل مشتركة تضمن توحيد الجهود الإغاثية و تقديم الدعم للأسر اليمنية.. وآلية التصدي للوضع الإنساني الراهن من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تمكن المواطنين اليمنيين من التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الأحداث في اليمن خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.