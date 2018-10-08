قطر تُغضب أميركا بتدشين خط ملاحي مع إيران

المصدر: دبي- البيان، وكالات

فضح موقع «قطريليكس» سياسات «تنظيم الحمدين» المرتمي في أحضان نظام الملالي في طهران والساعي لتمزيق سوريا، فيما يعاني شعبه من سوء المعيشة. وأبرز الموقع على صفحته الرسمية سياسات النظام القطري على أكثر من صعيد، ولا سيما تدشينه خطاً ملاحياً جديداً مع نظام الملالي في طهران، وعمله على تفكيك سوريا، فيما قال النائب البحريني جمال بو حسن إن المقاطعة الرباعية أثرت بشكل كبير في اقتصاد وسياسة النظام القطري.

وقال الموقع إن إيران تستنزف «تنظيم الحمدين» الذي أدمن الارتماء تحت أقدامها، حيث قدم سلسلة من التسهيلات والمشروعات الكبرى لطهران، لتواصل تدشين خط ملاحي جديد يعود بأغلب النفع الاقتصادي والتجاري على الملالي من دون الدوحة، مشيراً إلى أن قطر باتت مطية لإيران.

وأكد أن قطر تواصل مسلسل الخضوع لإيران، حيث أعلن مسؤول إيراني عن البدء في تدشين الخط الملاحي الجديد بين ميناء بوشهر والدوحة، وأن هذا الخط يخدم طهران.

غضب أميركي

وعلى الأثر، تدرس واشنطن توجيه رسالة غضب إلى نظام تميم بعدما اصطف خلف الملالي وتجاهل العقوبات الأميركية على طهران.

ونقل «قطريليكس» عن الباحث السياسي الأميركي توم روغان قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستكون منزعجة وخائبة الأمل بشأن قرار استئناف الرحلات البحرية بين قطر وإيران وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما انطلاقًا من ميناء بوشهر باتجاه الدوحة.

كما قال الموقع إن قطر واصلت مسلسل الخضوع التام لتركيا، آخر حلقاته تمثلت في سيطرة وزارة الدفاع التركية على نظيرتها القطرية، حيث وافق تميم بن حمد على تمكين شركة أسليسان العسكرية التركية من أركان الدويلة.

تمزيق سوريا

وفي ساحة أخرى، يؤكد الموقع أن الدور القطري في تمزيق سوريا يتضح يوماً تلو الآخر، مشيراً إلى أن صحفاً غربية نشرت تفاصيل متعلقة بتعمد الدوحة دعم فصائل إرهابية وإمدادهم بالسلاح والأموال، والدفاع عنهم في منابر دولية، بالتعاون والتنسيق التام مع تركيا.

وأضاف إن قطر لعبت دوراً بارزاً في تدمير سوريا، حيث أغرقتها بالسلاح وشجعت الحركات الإرهابية، والتفت على القرارات الدولية من أجل إطالة أمد الحرب الأهلية.

وعلى الساحة الداخلية، يقول الموقع إن أصحاب المعاشات في قطر يصرخون من سوء أحوالهم المعيشية، ليكذّبوا زيف الوعود الحكومية بمنحهم خصومات ومزايا تعينهم على مواجهة الضغوط المادية، وقد حذر خبراء من انهيار معنويات الآلاف ممن خرجوا إلى التقاعد المبكر حيث يعانون بسبب إهمالهم من جانب الحكومة التي عصفت بحقوقهم وتجاهلت مشكلات ما بعد انقضاء أعمالهم.

تأثير المقاطعة

وتحدث النائب جمال بو حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، عن مدى تأثير المقاطعة الخليجية على قطر، مشيرًا إلى استبعاد تراجع دور الدوحة التخريبي في الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، ينقل موقع «قطريليكس» عن بو حسن قوله في تصريحات صحافية إن المقاطعة الرباعية للنظام القطري أثرت بشكل كبير على الاقتصاد والسياسة، حيث تكبد اقتصاد تنظيم الحمدين خسائر كبيرة واضطر إلى بيع الكثير من أصوله في صندوقه السيادي الخارجي وعانت السيولة الداخلية نقصا حادا. كل هذه الأسباب وغيرها الناتجة عن المقاطعة أدت إلى هبوط الاقتصاد القطري بشكل ملحوظ.

أما على المستوى السياسي فلقد خسرت قطر سمعتها وبعض علاقاتها الدولية بسبب كشف تورط النظام في دعم الإرهاب ومحاولاته المستمرة بقلب الأنظمة في بعض الدول العربية وتدخلاته السافرة وغير المقبولة في الشؤون الداخلية للدول.

دعم الإرهاب

وأضاف بوحسن أن قطر لعبت دورًا رئيسًا في دعم الإرهاب في البحرين بالتعاون والتنسيق مع حلفائها إيران وتنظيم الإخوان، وقد ثبت بالأدلة والبراهين واعترافات المدانين ممن تم القبض عليهم بأنهم تلقوا الدعم من النظام القطري، وكذلك التسجيلات الهاتفية بين أذناب إيران وأعمدة النظام الإرهابي القطري وغيرها مما لا يمكن ذكره في هذا المقام لكثرته وتشعبه.

وعن إمكانية تراجع الدور القطري التخريبي في الشرق الأوسط، أوضح بوحسن أن نظام قطر لن يتراجع عن خططه الشيطانية في محاولاته البائسة لإحداث الفوضى والانقلابات في الدول العربية ودعمه للإرهاب والإرهابيين وذلك لعدة أسباب وهي: أولًا هذا النظام يرتبط ارتباطا وثيقا بمحور الشر الثلاثي (إيران وتركيا والتنظيم العالمي للإخوان).

ثانياً هذا النظام لديه أجندة خاصة تتوافق مع أجندات إقليمية ودولية لتقسيم الدول العربية وتغيير الأنظمة، وثالثا هذا النظام لديه مخطط خارجي لضرب الأمن القومي العربي من خلال تفكيك المجتمعات العربية وخلخلة اللحمة الوطنية في الدول العربية من أجل بسط نفوذه وسيطرته على كل الدول.

رابعاً: ارتباط النظام القطري بالكيان الصهيوني من أجل رسم إسرائيل الكبرى على حساب الوجود العربي والإسلامي وذلك من خلال التفريق بين القيادات العربية وشعوبها مهما كلف الأمر فالكيان الصهيوني يقوم برسم الخطط والنظام القطري يقوم بتنفيذها، وفقًا للنائب البحريني.