«العمالقة» تحكم سيطرتها على بلدات جنوب الحديدة

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات ــ غرافيك: حسام الحوراني

دفعت قوات تحالف دعم الشرعية بتعزيزات جديدة إلى محافظة الحديدة، داعية في الوقت ذاته سكان مدينة الحديدة خاصة مستخدمي الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء للابتعاد عن بعض المناطق التي تدور فيها اشتباكات مع قوات الميليشيا، وفيما أحكمت ألوية العمالقة سيطرتها على بلدات جنوب الحديدة، بعد تمشيطها من جيوب الإرهابيين، تلقت عناصر الحوثي هزائم جديدة في عدد من جبهات القتال في مختلف المحافظات اليمنية، وشهدت جبهة مقبنة في محافظة تعز مقتل اثنين من قيادات الميليشيا البارزين.

ودعت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن سكان مدينة الحديدة، وتحديداً السائقين ومستخدمي الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء للابتعاد عن المنطقة الواقعة بين دوار مطاحن البحر الأحمر ومثلث كيلو 16 شرق مدينة الحديدة. وأوضح المركز الإعلامي لقوات العمالقة المنتشرة في مناطق جنوب الحديدة والتخوم الشرقية والجنوبية للمدينة أن قيادة قوات التحالف وزعت منشورات تضمنت عدة نداءات للسكان، وحمل أحد المنشورات خريطة للمنطقة التي تم التحذير من الاقتراب منها، مشيرة إلى أن ذلك من أجل الحفاظ على سلامة السكان، وحتى لا يكونوا عرضة للنيران العشوائية التي تطلقها الميليشيا.

ودعت أبناء مدينة الحديدة إلى عدم الانصياع للميليشيا والقتال في صفوفها.

تعزيزات

وتزامنت هذه النداءات مع وصول تعزيزات عسكرية من قوات التحالف إلى جبهات الساحل الغربي، حيث أكدت مصادر عسكرية أنه تم الدفع بوحدات من القوات السودانية العاملة في اليمن، ضمن قوات التحالف إلى جبهة الحديدة لتعزيز القوات المتواجدة هناك بهدف استكمال تحرير بقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرة عناصر ميليشيا الحوثي. إلى ذلك قالت قوات العمالقة بالجيش اليمني، خلال بيان، إنها قامت بتمشيط عدد من البلدات الواقعة شرق شمال مديرية حيس جنوب الحديدة. وأشار البيان إلى أن قوات العمالقة مشطت جيوب الميليشيا وكبدتها قتلى وجرحى.

في الأثناء لقي 22 حوثياً بينهم قياديان في ميليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعهما في معارك مع الجيش اليمني، بجبهة مقبنة، في الريف الغربي لمحافظة تعز. وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان، أن القياديين الحوثيين قتلا في المعارك التي شهدتها الجبهة، حينما كان الجيش اليمني يتصدى لمحاولة تسلل الميليشيا الإرهابية إلى مواقع تقع تحت سيطرته في مديرية مقبنة.

تأمين

استكملت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي، تأمين سلسلة جبال العضيدة والمزارع المحيطة بها في مديرية باقم شمال غربي محافظة صعدة، وذلك بعد عملية تمشيط واسعة لتطهيرها من الحوثيين.وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تمشيط وتأمين جبل العضيدة، وعدد من المزارع المحيطة به في مركز مديرية باقم، التي كانت قوات الجيش الوطني قد حررتها خلال الأيام الماضية.