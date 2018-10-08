هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدشّن في عدن مشروع الحقيبة والزي المدرسي

المصدر: عدن ـ سبأنت

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضور وزير التربية والتعليم اليمني د. عبدالله لملس، انطلاقاً من العاصمة المؤقتة عدن مشروع توزيع الزي المدرسي والحقيبة المدرسية للطلاب، والسلال الغذائية للمعلمين في خمس محافظات شملت (عدن، أبين، لحج، الضالع، تعز).

وأكد الوزير لملس، أهمية المشروع الذي تم تدشينه كونه سيساهم في تخفيف معاناة الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين، وخصوصاً أنه جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغلاء معيشي، وأشار إلى تولي لجنة فنية تضم وزارة التربية والهلال الإماراتي عملية توزيع الزي المدرسي والحقيبة المدرسية والسلة الغذائية للطلاب والمعلمين المستهدفين بالمشروع.

كما أشاد بالأدوار والجهود الإماراتية ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي في دعم العملية التعليمية في اليمن، وأكد أهمية مواصلة الهلال الإماراتي تنفيذ المزيد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في تطوير العملية التعليمية، كون قطاع التربية بحاجة إلى إنشاء مبنى للمطبعة السرية وهنجر للكنترول الرئيسي مختصين بإجراءات امتحانات مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

ومن جانبه أكد رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي سعيد آل علي، أهمية تشكيل لجنة تعمل على دراسة المشاريع المقترحة وآليات تنفيذها، وأعلن عن استعدادهم لدعم قطاع التربية والتعليم بالمحافظات الخمس (عدن، أبين، لحج، الضالع، تعز)، عبر تقديم 250 جهاز حاسوب (لابتوب) بواقع 50 جهازاً لكل محافظة، وذلك بمناسبة يوم المعلم. كما كرم وفد الهلال الأحمر الإماراتي، وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، بدرع تكريمية بمناسبة يوم المعلم.