شجاعة طالبة بجامعة صنعاء تنقذ زميلاتها من التنكيل الحوثي

المصدر: صنعاء - وكالات

تعرض عدد من طالبات جامعة صنعاء للإصابة بالعصي الكهربائية والهراوات، أثناء اعتداء عصابات نسائية حوثية على تظاهرات رافضة لسياسة التجويع التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد سكان صنعاء.

وفي روايتها لواقعة الاعتداء، أكدت الطالبة في كلية الشريعة بجامعة صنعاء «آزال علي»، أن عصابة حوثية نسائية «الزينبيات»، مسنودة بمسلحين حوثيين، قمن بالاعتداء عليها وزميلاتها أثناء تظاهرة احتجاجية على سياسة التجويع في الجامعة، بالعصي الكهربائية، ما أدى لإصابتها بجروح وتشوهات بالوجه والأطراف.

وقال الطالبة آزال، بحسب مواقع أخبار الساعة اليمني «الحوثيات أعتدين علينا بعنف بحرم الجامعة كلية الشريعة والقانون، كما قامت المعتديات بصعق صديقاتي، لذلك استطعت خطف الصاعق الكهربائي من يد إحداهن، وقمت بصعقهن رداً لما فعلوه بصديقاتي».