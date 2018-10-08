الإرياني يختتم زياراته لجبهات القتال في محافظة البيضاء

المصدر: البيضاء - وكالات

اختتم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مع فريق إعلامي، برنامج الزيارات الميدانية لمواقع الجيش الوطني، بزيارة جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، حيث كان في استقباله محافظ وقائد محور البيضاء الخضر السوادي، وقائد اللواء 173 العميد صالح المنصوري.

وتفقد الوزير الإرياني أحوال المقاتلين في عدد من المواقع العسكرية على امتداد الجبهة، ناقلاً إليهم تحيات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونوه بالانتصارات التي حققوها ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية وتحرير كامل المديرية بدعم وإسناد قوات التحالف العربي.

من جانبه، أكد محافظ البيضاء أن انتصارات الجيش الوطني تتوالى بشكل يومي في كل جبهات البيضاء، داعياً أبناء المحافظة إلى الالتحاق بصف الشرعية لتطهير كامل الأراضي اليمنية من رجس الميليشيا الإيرانية.