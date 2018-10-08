الميليشيا الإيرانية تضاعف جرائمها في الحُديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

ضاعفت ميليشيا الحوثي الإيرانية من جرائمها في الآونة الأخيرة بمحافظة الحديدة، وتحديداً في المديريات والمناطق والأحياء التي تكبدت فيها عناصرها خسائر وهزائم فادحة.

وعمدت الميليشيا الإرهابية إلى استهداف الأحياء السكنية والمناطق والقرى الآهلة بالسكان في المناطق المحررة بقذائفها وصواريخها بشكل عشوائي معرّضةً المئات من المواطنين للخطر وتدمير ممتلكاتهم.

وفي تقرير نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة المشاركة في عمليات تحرير الحديدة أكد أن الميليشيا تفرض على الأهالي في بعض المناطق حصاراً خانقاً وتحرمهم من تلقي العلاج داخل المستشفيات وتمنعهم من الحركة ليكونوا دروعاً بشرية، وتمنعهم من إسعاف الضحايا، حيث تعرّض العديد من الأسر للقصف أو انفجار الألغام في وسائل النقل.

وذكر التقرير أن الميليشيا الحوثية تتعمد تنفيذ قصفها العشوائي بالتزامن مع شن طيران التحالف غارات جوية على مواقعهم وتجمعاتهم ويقوم إعلامها بمحاولة التضليل وتحميل التحالف العربي جرائمهم، لكن التحقيقات والتقارير والأدلة والبراهين تأتي على الفور لتكشف حقيقة جرائم ميليشيا الحوثي.