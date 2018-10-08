الأردن: لا موعد محدداً لفتح الحدود مع سوريا

المصدر: عمان - د.ب.أ

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أمس، إن بلادها لا تملك تاريخاً محدداً لفتح الحدود مع سوريا.

وأكدت غنيمات، أن المعابر لا تزال مغلقة أمام حركة المسافرين والشحن، مشدّدة على أن بلادها لا تملك الموعد المحدد لذلك، مؤكدة أن لجاناً مختصة لا تزال تجتمع لمناقشة ذلك.

ولفتت إلى أنّ فتح الحدود يتطلب بنية تحتية ومعايير فنية يجب توفرها قبل فتح الحدود. وأعلنت وزارة النقل السورية، في وقت سابق الأسبوع الماضي، إعادة فتح المعبر المعروف بمعبر نصيب، من الجانب السوري ومعبر جابر من الجانب الأردني. وأشارت الوزارة ونقله الإعلام الرسمي، إلى افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت.

وأكدت غنيمات آنذاك أن معبر نصيب لا يزال مغلقاً، ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين، قبل أن تصدر وزارة النقل السورية بياناً آخر أعلنت فيه إنهاء الاستعدادات اللوجستية، لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن.