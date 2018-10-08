المصدر: دمشق - وكالات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، تواصل الاعتصام من قبل ذوي المختطفين ومدنيين من سكان محافظة السويداء، إذ وصلت أعدادهم إلى نحو 30 معتصماً من ذوي المختطفين والمختطفات، ويتفاوت العدد من 150 حتى 300 شخص خلال ساعات النهار وخلال تصعيد حدة الاعتصام والمطالبات.

وأكدت مصادر مسؤولة أن سلطات النظام السوري وافقت على الإفراج عن 38 معتقلة من ذوي عناصر تنظيم داعش وقادته، كخطوة متقدمة للإفراج عن مختطفات ومختطفي السويداء البالغ عددهم 27 مختطفاً ومختطفة، منهم 18 طفلاً، مشيرة إلى أن العائق الوحيد لتنفيذ عملية الإفراج إلى الآن هو تأمين مبلغ 27 مليون دولار والذي اشترط التنظيم دفعه من قبل النظام مقابل إتمام عملية الإفراج.