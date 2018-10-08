عملية أمنية لتطهير تلعفر من فلول الإرهابيين

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن الجيش العراقي، إطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش وتطهير جبال مال ويران في محيط مدينة تلعفر غربي محافظة نينوى. وأورد الموقع الإلكتروني لقوات الحشد الشعبي، أنّ الجيش والحشد أطلقا عملية أمنية مشتركة لملاحقة خلايا تنظيم داعش في جبال مال ويران في محيط تلعفر.

ولفت الموقع الإلكتروني إلى أن هندسة الميدان في الحشد الشعبي شرعت بعملية رفع العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التابعة لتنظيم داعش، وتهدف العملية العسكرية واسعة الناطق إلى تأمين مختلف المناطق من المخلفات الحربية لتنظيم داعش الإرهابي. وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي أعلن في أغسطس من العام الماضي، استكمال تحرير مدينة تلعفر بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.