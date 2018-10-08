الإعدام لـ«داعشي» قتل قساً في الموصل

المصدر: بغداد - وكالات

كشف ناطق عراقي، أمس، عن أنّ المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدانٍ قام بقتل قس مسيحي بعد خطفه في الموصل.

وقال الناطق الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، إنّ المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضايا أحد الإرهابيين الذي أقدم على قتل قس مسيحي، وأصدرت المحكمة عليه حكماً بالإعدام.

وأضاف أنّ العملية تمت بعد أن اعترضت ثلاث سيارات موكب المجني عليه وقاموا بإطلاق النار على سيارته وقتل حمايته وخطفه ومساومة الكنيسة على دفع 50 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، إلا أن الكنيسة لم تدفع الفدية. وأكد أن حكم الإعدام بحق الإرهابي يأتي استناداً إلى أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.