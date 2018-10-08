رعب الحوثي يحوّل صنعاء إلى ثكنة عسكرية

المصدر: عدن، صنعاء - البيان، وكالات

سيطر الرعب على ميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء لليوم الثاني على التوالي بعد الانتفاضة الشبابية على الفقر والفساد، إذ نشرت الآلاف من مسلحيها في شوارع المدينة ومحيط جامعة صنعاء، ومنعت أي تجمعات مع استمرارها في إخفاء العشرات من الطلاب الذين تم اعتقالهم من حرم الجامعة ومحيطها، إلى جانب حملات دهم وتفتيش واسعة نفذتها ليلاً في عدد من مناطق العاصمة.

ووفق سكان في العاصمة تحدثوا لـ«البيان»، فإن الميليشيا حولت شوارع صنعاء إلى ثكنة عسكرية، خاصة في محيط جامعة صنعاء والشوارع المؤدية إليها وفي ميدان التحرير بقلب المدينة، وسط دعوات لاستمرار الاحتجاجات الرافضة لسياسة التجويع والاعتداء على الطالبات واعتقالهن في حادثة غير مألوفة على المجتمع اليمني.

ميدانياً، دفعت قوات تحالف دعم الشرعية بتعزيزات جديدة إلى محافظة الحديدة، ودعت سكان المدينة إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، وخاصة الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء، في وقت تمكنت قوات ألوية العمالقة من تأمين عدد من المناطق جنوبي الحديدة، بالتزامن مع هزائم كبيرة لحقت بالميليشيا الإيرانية في جبهة تعز، حيث قُتل عدد من عناصر الحوثي، بينهم قيادات.