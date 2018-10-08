فريق خبراء بدول مجلس التعاون يناقش استراتيجية العمل المشترك

المصدر: الكويت - وام

بدأ فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية، التابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه السابع في الكويت، أمس.

ويناقش الفريق، خلال الاجتماع الذي يستمر يومين، عدداً من المواضيع أهمها استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، بالإضافة إلى وضع تصور حول الآلية المشتركة لمتابعة وتنفيذ دول مجلس التعاون لأهداف التنمية المستدامة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة، وكذلك بحث البرامج المشتركة مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية.

كما يبحث الفريق المواضيع المتعلقة بمركز العمل الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بشؤون العمل في الدول الإسلامية. وستعرض نتائج أعمال الفريق على لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون في نوفمبر 2018.

بالتزامن، بدأ فريق العمل المختص من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون اجتماعه الرابع في الكويت، لمتابعة تنفيذ إجراءات اللوائح الصحية الدولية 2005. ويناقش الاجتماع على مدى يومين، عدداً من الموضوعات، منها المراجعة النهائية لدليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول المجلس.

وسيستكمل الفريق دراسة مشروع نظام الإنذار المبكر في المجال الصحي، والعمل على وضع دليل لإجراءات «الترصد المبني على الأحداث»، كما سيعمل على وضع إطار عام لخطة الاستجابة لطوارئ الصحة العامة والنظر في إعداد أدلة مشتركة لبناء القدرات الأساسية التي تحتاجها دول المجلس في هذا المجال. وسيعرض ما يتوصل إليه الفريق من نتائج على الاجتماع المقبل للجنة وزراء الصحة بدول المجلس، والمقرر عقده يوم 25 أكتوبر.