النواب البحريني يقر قانون القيمة المضافة

المصدر: المنامة - د ب أ

أقر مجلس النواب البحريني، أمس، قوانين فرض القيمة المضافة وإلغاء تقاعد النواب، وتوفير الحماية الدولية للعسكريين. وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن مجلس النواب وافق، أمس، على مشروع قانون تُفرض بموجبه ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في المملكة.

وأضافت أن المجلس وافق على الاتفاقية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أمر ملكي للبرلمان بعقد جلسة غير عادية أمس. وذكرت صحيفة «الأيام» البحرينية على موقعها الإلكتروني، أن مجلس النواب أقرّ عدداً من المراسيم بقوانين مستعجلة.

وحسب الصحيفة، من أبرز المراسيم التي أقرها المجلس، قانون بشأن فرض القيمة المضافة، وقانون آخر بشأن «إلغاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين واستبداله بمكافأة»، بالإضافة لمرسوم بقانون بشأن توفير الحماية الدولية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية. كما أقر المجلس تعديلاً دستورياً شمل إعطاء حق السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى وأن يشمل السؤال أعضاء مجلس الوزراء.