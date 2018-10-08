تعديل وزاري في ليبيا

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أمس، تعديلاً وزارياً شمل ثلاث وزارات والهيئة العامة للرياضة والشباب.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن السراج كلف فتحي باش أغا وزيراً للداخلية، خلفاً للعميد عبدالسلام عاشور. وقام السراج بتكليف علي عبدالعزيز العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، خلفاً لناصر الدرسي. كما كلف فرج عبدالرحمن عمر بومطاري، بمهام وزير المالية، خلفاً لأسامة حماد.

وكلف رئيس المجلس الرئاسي أيضاً بشير أبو عجيلة محمد القنطري بمهام رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلفاً لزياد قريرة.