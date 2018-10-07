عبد الرقيب فتح: الميليشيا تحتجز 10 سفن في ميناء الحديدة

المصدر: عدن ـ سبأنت

كشف وزير الإدارة المحلية اليمنية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تحتجز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، ومنعت من إفراغ حمولتها، وإن بعض السفن محتجزة منذ ما يقارب من 6 أشهر.

ولفت وزير الإدارة المحلية، إلى أن هذا الإجراء المتعمّد من قبل الميليشيا بالتزامن مع خلق أزمة مشتقات نفطية وفرض زيادة على رسوم المشتقات وصلت إلى 60%، وتعزيز السوق السوداء لصالح التجار الموالين للميليشيات، إجراءات تثقل كاهل السكان في تلك المناطق، وتزيد من الأزمة الإنسانية في تلك المحافظات.

وأشار فتح، إلى أن هذه الإجراءات هي جزء مما تقوم به ميليشيات الحوثي الإجرامية يومياً من احتجاز وعرقلة للسفن النفطية والتجارية في الميناء، واستخدامه لتجويع الشعب ومضاعفة أزمات المواطنين في تلك المحافظات، مؤكداً أن الوضع الإنساني في تلك المحافظات بات كارثياً بسبب إجراءات الميليشيات الانقلابية وقيامها بخلق الأزمات وإثقال كاهل المواطنين.

ودعا فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي بسرعة التدخل والضغط على الميليشيات للإفراج عن تلك السفن وإفراغ حمولتها، والسماح بحركة المرور الآمن للسفن النفطية والإغاثية والتجارية في الميناء.