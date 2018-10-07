231 ألف يمني يستفيدون من مساعدات «الهلال» خلال 10 أيام

المصدر: عدن - وام ــ غرافيك: حسام الحوراني

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وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 33 ألف سلة غذائية على أهالي المديريات و المدن المحررة في المحافظات اليمنية خلال الأيام العشرة الماضية ،استفاد منها 231 ألف مواطن يمني، من بينهم 165 ألف طفل وحوالي 34 ألف امرأة ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية ،لتوفير الأمن الغذائي و احتياجات الأسر الضرورية ،والتخفيف من العواقب الإنسانية الراهنة جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وشملت التوزيعات 21 مديرية ومنطقة تابعة لـ 9 محافظات يمنية هي: عدن و الضالع وأبين ولحج والحديدة وحضرموت وشبوة وتعز والمهرة.. في إطار الدعم الإماراتي المستمر للأشقاء في اليمن ،من أجل تطبيع الأوضاع ،ورفع المعاناة عن كاهل سكان المناطق المحررة بعد حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

تعزيز الأمن الغذائي

وأكد سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، استمرار توزيع المساعدات الإغاثية ،إضافة إلى السلال الغذائية على سكان المدن والمديريات المحررة في المحافظات اليمنية ،بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي للأسر اليمنية المتضررة ،والتخفيف من معاناتهم جراء الوضع الإنساني الراهن الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأشار الكعبي إلى رفع وتيرة توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات اليمنية ،استجابة لنداءات الاستغاثة وتعزيز قدرات المواطنين اليمنيين لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.