الصدر يعلن شروطه بشأن تشكيل الحكومة العراقية

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، عدة شروط حتى تمنح قائمة «سائرون» التي يتزعمها الثقة للحكومة العراقية الجديدة، مشيراً إلى أن ما وصفها بـ«الدولة العميقة» سيطرت على الكثير من المناصب في البلاد.

وقال الصدر في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصراً».

وتابع: «إننا إذ منعنا الترشيح للوزارات إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء وليس هبة للكتل والأحزاب أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد من أن تكون بيد التكنوقراط المستقل، وإلا كان لنا موقف آخر».

وأردف: باقي المناصب والهيئات والدرجات الوظيفية مما لا يقل أهمية عن الوزارات.. والتي استولت عليها الدولة العميقة في ما مضى، يجب أن تكون فوق ضوابط وأسس قانونية ومنطقية صحيحة ويراعى فيها العدل والإنصاف والخبرة والابتعاد عن التحزب والفئوية.

وأضاف زعيم التيار الصدري إنه يجب فتح باب الترشيح العام لذوي الاختصاص والكفاءات وفق شروط صارمة تحفظ للدولة هيبتها وللعمل نجاحه.

وقال إن هناك مناصب مهمة حساسة قد تكون من أهم مقومات الإصلاح ودفع الفساد.. فعلى رئيس الوزراء العمل على جعل ذلك بيده حصراً مع الاستشارة فقط لا غير. وتابع اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع إلا أنني أنصح أن يكون توزيعها مراعياً لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة أو العرق.