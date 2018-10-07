القوات العراقية تداهم مناطق جنوبي الفلوجة

المصدر: بغداد - عراق أحمد

داهمت القوات الأمنية العراقية، قرية «أسعدية» غربي منطقة الحضر، التي تبعد «90 كم» جنوب غرب مدينة الموصل.وقال مصدر أمني في شرطة الفلوجة، في تصريح صحفي، إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ نفذت حملة دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة، بحثاً عن المتورطين بعملية تفجير عجلة مفخخة كانت مركونة بالقرب من صيرفة الشائع وسط المدينة».

وأضاف المصدر أن «القوات الأمنية، وبناءً على معلومات استخباراتية، داهمت الحي المذكور بعد ورود معلومات تفيد بوجود مطلوبين للقوات الأمنية على صلة بحادثة تفجير العجلة في تلك المنطقة»، مبيناً أن «القوات الأمنية أغلقت المنطقة بالكامل وشرعت بعملية الدهم والتفتيش».

وكان مصدر في الشرطة العراقية بقضاء الفلوجة، ذكر أن سيارة مفخخة انفجرت صباح السبت وسط المدينة، ما أسفر عن إصابة عنصر أمني وثلاثة مدنيين.

وقال بيان للمركز، إن»اعتداء إرهابياً وقع بواسطة عجلة مفخخة، نوع كيا، كانت مركونة في حي نزال بمدينة الفلوجة، وإن قوات الأمن فرضت إجراءات مشددة حول موقع التفجير.وتنسب القوات الأمنية التفجيرات المتكررة في الفلوجة إلى عناصر تنظيم داعش الذي يحاول استعادة نشاطه مجدداً في المدينة.

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني بأن قتلى وجرحى سقطوا في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على قرية تقع جنوب غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمال بغداد.

وقال الرائد علي البياتي من قيادة عمليات نينوى، إن مسلحين من التنظيم هاجموا قرية «أسعدية» غربي منطقة الحضر التي تبعد «90 كم» جنوب غرب مدينة الموصل بالأسلحة الرشاشة أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح، مشيراً إلى أن من بين الضحايا نساء وأطفالًا.

وتابع البياتي: إن المسلحين فروا باتجاه المنطقة الصحراوية لدى وصول القوات الأمنية التي بدأت عملية تعقب للمسلحين.