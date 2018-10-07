روسيا تنشّط العمل في لجنة دستور سوريا

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، عن تنشيط العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وما تبقى هو الاتفاق على قائمة ممثلي المجتمع المدني.

وقال بوغدانوف في تصريحات: «يجري تكثيف العمل الآن لإنشاء لجنة دستورية في جنيف، وقد قدّمت الحكومة السورية مرشحيها، كما سمّت المعارضة السورية مرشحيها في هذه اللجنة. والسؤال الآن هو من سيمثل ما يسمى الثلث الثالث، أي المجتمع المدني».

يذكر أن الصراع المسلح في سوريا مستمر منذ عام 2011. وفي نهاية عام 2017 تم الإعلان عن النصر على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق. وفي بعض مناطق البلاد يستمر بدعم روسي كبير تحييد المسلحين وتجريدهم من أسلحتهم. وتحتل واجهة الاهتمامات في هذه اللحظة التسوية السياسية، وإعادة إعمار سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.

وتتم مناقشة مسألة التسوية السياسية في كل من أستانا وجنيف. وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 30 يناير الماضي، هو الأول الذي تمكن من جمع مجموعة واسعة من فرقاء الصراع حول منصة مفاوضات واحدة منذ بدء النزاع. وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر التوصل إلى قرار إنشاء لجنة دستورية، ستعمل في جنيف، لصياغة دستور سوري جديد.