تشكيل الحكومة اللبنانية يعود إلى نقطة الصفر

المصدر: بيروت - وكالات

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: إن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية «عادت إلى الصفر» بعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات العامة، وذلك بعد أن أشار الأسبوع الماضي إلى وجود «بصيص أمل».

وخلال الأشهر الخمسة التي تلت الانتخابات البرلمانية لم تلح في الأفق أي بادرة على التنازلات التي سعى إليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حتى يتمكن من تشكيل حكومة وحدة، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، ويحذر سياسيون من أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية.

وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات في كيفية تلبية المطالب المتعارضة للرئيس ميشال عون، والتيار الوطني الحر الذي ينتمي له من ناحية وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، من ناحية أخرى. وثارت خلافات بين الحزبين المسيحيين الجمعة حول كيفية تقاسم السلطة في حكومة وحدة وطنية جديدة، ما ألقى بظلال من الشك على توقعات الحريري يوم الخميس بأن التوصل لاتفاق سيتم قريباً. وقال بري «عدنا إلى الصفر... كان هناك بوادر حلحلة، لكن بعد التصريحات أمس صرت متشائماً».