وصول مقاتلات سعودية للمشاركة بمناورات عسكرية في تونس

المصدر: الرياض - واس

اكتمل وصول طائرات القوات الجوية السعودية بجميع أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى تونس للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة مع جيش الطيران التونسي.

وقال قائد التمرين السعودي محمد بن سعيد الشهراني، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إن جميع المقاتلات بأطقمها الجوية والفنية والمساندة جاهزة لبدء تنفيذ المناورات مع جيش الطيران التونسي، وسيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني بين الأطقم الجوية والفنية على مستوى الصيانة والتموين والتحضير العملياتي، ‏وكذلك التدريب على إتقان تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة لبيئة المملكة.