روسيا: سياسة الغرب حوّلت ليبيا إلى معقل للإرهاب

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

جدد حلف شمال الأطلسي «ناتو» استعداده لدعم ليبيا لإعادة بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية؛ بهدف حفظ الأمن والاستقرار، وفيما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك عن دعم العملية الانتخابية المتوقعة بمليون دولار اتهمت موسكو الغرب بتحويل ليبيا إلى معقل للإرهابيين. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن سياسة الغرب قصيرة النظر حوّلت ليبيا إلى معقل للإرهاب.

وقال بوغدانوف في كلمة في المنتدى الدولي «حوار الحضارات: في العاصمة اليونانية أثينا»، الجماعات الإرهابية الموجودة في القارة الأفريقية خطيرة بشكل خاص. وأضاف، «نظراً لسياسات الدول الغربية القصيرة النظر،أصبحت ليبيا معقلاً للإرهاب. ويتأزم الوضع بسبب عودة المقاتلين الذين قاتلوا في العراق وسوريا وأفغانستان إلى أفريقيا».

في الأثناء جدد حلف شمال الأطلسي «ناتو» استعداده لدعم ليبيا لإعادة بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية؛ بهدف حفظ الأمن والاستقرار، وأكد الأمين العام لـ «الأطلسي» ينس ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، أن ناتو لا يعرض تدريب قوات ليبية، لكنّه على استعداد لمساعدة ليبيا على إعادة بناء وتأهيل مؤسساتها العسكرية والأمنية وتحديداً وزارة الدفاع وأجهزة الأمن لدعم الاستقرار داخلها، مشيراً إلى أنه (الحلف) «يولي أهمية كبيرة لمركز القيادة الخاص بالجوار الجنوبي، الذي بات يعمل انطلاقاً من مدينة نابولي في إيطاليا، قائلاً إنّه «أداة رئيسة في مجال تعامل الحلف مع التهديدات القائمة جنوباً».

إلى ذلك أشارت ​السفارة الأميركية​ في ​طرابلس​ إلى أنَّ «حكومتي ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الدنمارك​ تعلنان دعمهما المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية في ​ليبيا​»، موضحةً أنّ «حكومة الدنمارك ستساهم من خلال وزارة الخارجية الدنماركية بمبلغ 6.540.000 كرونات دنماركية، أي ما يعادل مليون دولار أميركي، لفائدة أنشطة ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ في مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية». ولفتت السفارة في بيان إلى أنَّ «البرنامج يهدف إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين، تسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية».