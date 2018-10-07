الأمم المتحدة تدعو للمصادقة على خطة تأمين طرابلس

المصدر: طرابلس - وكالات

طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بالمصادقة على الخطة المقدَّمة من لجنة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس لبدء تنفيذها، معربة عن تشجيعها الخطة التي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية واستبدالها بقوات نظامية.

وأعلنت البعثة عبر حسابها على موقع «تويتر» ترحيبها بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية المشكَّلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (1303) لسنة 2018، مؤكدة دعمها الخطة.وقالت البعثة: «ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم بالتقدم الذي أحرزته لجنة الترتيبات الأمنية المشكَّلة بموجب مرسوم المجلس الرئاسي 1303، المدعومة من الأمم المتحدة، وتعرب البعثة عن تشجيعها الخطة المقدمة للرئيس فائز السراج، التي تنص على انسحاب المجموعات المسلحة من المؤسسات السيادية واستبدالها بقوات نظامية».