رئيس الوزراء الجزائري: لا أزمة سياسية في علاقاتنا مع فرنسا

المصدر: الجزائر - وكالات

نفى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، وجود أزمة سياسية بين بلاده وفرنسا على خلفية التصريحات التي أطلقها السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر بيرنارد باجولي. وقال أويحيى: «لن تكون هناك أزمة بين الجزائر وباريس»، مشيراً إلى وجود عدة لقاءات، أهمها لقاء رفيع المستوى سيعقد في شهر ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن برنارد باجولي، السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر، يستهدف هدم العلاقات بين البلدين، مستشهداً بالمثل المشهور «القافلة تسير والكلاب تنبح». وأوضح أويحيى أن قرار السلطات الجزائرية بسحب الحراسة الأمنية من القنصليات الفرنسية يدخل في إطار المعاملة بالمثل.