رئيس أركان الجيش السوداني إلى واشنطن

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

توجّه أمس السبت رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول كمال عبد المعروف إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة نادرة من نوعها لمسؤول عسكري سوداني إلى الولايات المتحدة.

وتستغرق زيارة عبد المعروف لأميركا عدة أيام، تلبية لدعوة من الجانب الأميركي للمشاركة في فعاليات مؤتمر مكافحة التطرف العنيف الذي تنظمه واشنطن بمشاركة رؤساء أركان قادة وجيوش أكثر من 120 دولة حول العالم، إلى جانب حضور فعاليات المعرض والمؤتمر الذي يقيمه اتحاد الجيش الأميركي.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد أحمد خليفة الشامي في بيان له أمس، إن عبد المعروف سيجري لقاءات مهمة مع نظيره الأميركي وعدد من المسؤولين بوزارة الدفاع خلال الزيارة التي وصفها الشامي بالتاريخية. ويستعد الجانبان الأميركي والسوداني للمرحلة الثانية من الحوار، بعد أن انتهت المرحلة الأولى برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لما يقارب عشرين عاماً.