دعم الإرهاب يفقد قطر 100 ألف سائح عربي

المصدر: القاهرة- وكالات

كشف تقرير بثته فضائية «مباشر قطر»، عن تدهور مريع يعيشه القطاع السياحي في قطر، مشيراً إلى أنّ تنظيم الحمدين يحاول البحث عن حلول ووسائل يمكن من خلالها جذب مزيد من السياح، في تناسٍ لأنّ لايتعلق بوسائل الجذب بل سياساته الداعمة للإرهاب والتطرّف. وتابع التقرير: «سياسات تميم التى دفعت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى مقاطعة الدوحة، جعلت قطر تخسر نحو 100 ألف سائح عربى كانوا يترددون عليها».

وأكد التقرير أنّ مشروع التاكسي المائي الذي لجأ له تنظيم الحمدين لاستعادة السياحة الهاربة، لم يتمكّن من تغيير الواقع المأساوي، مضيفاً: «فشل المشروع الحديث فى إنقاذ السياحة يأتى نتيجة وقوع حوادث غرق متكررة تسببت فيها مؤسسة حمد صاحبة مشروع التاكسي المائي، بلغت 15 حالة غرق خلال الشهور الثلاثة الماضية».