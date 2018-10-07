المصدر: عدن - وكالات

أكدت الشراكة العالمية من أجل التعليم، واليونسكو واليونيسيف، في بيان مشترك، أن استيلاء ميليشيا الحوثيين على عدة مناطق في اليمن أثر وبشدّة على تعليم ملايين الأطفال في جميع أنحاء البلاد، والمعلّمون هم من أكثر المتضرّرين.

وقال البيان، إن ميليشيا الحوثي دفعت ما لا يقل عن نصف مليون طفل خارج مقاعد الدراسة منذ عام 2015، وهناك 3.7 ملايين طفل آخرين معرّضون لخطر خسارة العام الدراسي الحالي إن لم تُدفع رواتب المعلمين. ودعا إلى استئناف دفع رواتب المعلمين والبالغ عددهم 145 ألف معلّم يعلّمون الأطفال تحت ظروف في غاية الصعوبة تهدد حياتهم.