شيخ الأزهر يستقبل سلطان الرميثي رئيس مجلس حكماء المسلمين

المصدر: البيان الالكتروني

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم السبت، الدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام الجديد لمجلس حكماء المسلمين.

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر د.الرميثي بتوليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته، واستكمال ما حققه مجلس حكماء المسلمين من نجاحات مهمة رغم سنوات عمره القصيرة، حيث أصبح المجلس حاضرًا، وبقوة، في جولات الحوار بين الشرق والغرب، فضلاً عن إطلاقه ودعمه للعديد من المؤتمرات والمبادرات الرامية لتعزيز قيم الحوار والسلم والتعايش.

وأشار فضيلته إلى أن ما تواجهه الأمة الإسلامية والعالم أجمع من تحديات جسام يفرض على المجلس تعزيز أنشطته والانطلاق بها إلى آفاق جديدة، إضافة إلى ترسيخ وتعميق ما تم إطلاقه من مبادرات وأنشطة، كي تحقق الفائدة المرجوة منها.

من جانبه، أعرب د.سلطان الرميثي عن شكره لفضيلة الإمام الأكبر على الثقة التي أولاه إياها بتكليفه أمينًا عاما لمجلس حكماء المسلمين، معرباً عن سعادته بالانضمام لفريق المجلس، وعزمه على الاسترشاد بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر من أجل النهوض بعمل المجلس وتحقيق أهدافه في دعم السلم والاستقرار بالمجتمعات المسلمة.

وأشار د. الرميثي إلى أنه سوف يسعى لاستثمار منظومة النجاح التي حققها المجلس في السنوات الماضية، والبناء عليها بما يحقق الآمال المعقودة عليه، وتحقيق الاستثمار الأمثل لما لدى المجلس من علاقات ومقدرات، والمشاركة الفعالة في المبادرات والأنشطة التي تتقاطع مع أهداف المجلس، خاصة ما يتعلق بتعزيز السلم والحوار والعيش المشترك.